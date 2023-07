All’auditorium marianum

La stagione dei concerti dell’Auditorium Marianum in Corso Cavour a Perugia si conclude domani alle 18 con un grande concerto in omaggio a Fernando Grillo, una delle figure più rappresentative della musica contemporanea, nel decennale della scomparsa. Contrabbassista e compositore è associato al movimento d’’avanguardia musicale ed è stato pioniere in Italia nell’esplorazione di nuove forme di produzione del suono sul contrabbasso. Ad eseguire le sue opere Guido Arbonelli e Natalia Benedetti (al clarinetto), Enrico Francioni, Jonathan Heilbron e Dorian Jackman (al contrabbasso), Eleonora Nanni, flauto, con introduzione alle opere di Pierpaolo Sîn Caputo e ricordi di Simona Esposito.