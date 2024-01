All’Ast riprende l’attività produttiva. Incognita-accordo di programma

Domani all’Ast riprende l’attività a regime dopo la lunga fermatanatalizia degli impianti provocata dalla mancanza di ordini, che ha portato di fatto al blocco della produzione e alla cassa integrazione ’integrale’. Ora è previsto un livello di ordinativi sufficiente per tutto il mese, ma a gennaio è attesa anche la svolta sull’accordo di programma, annunciato a più riprese dal ministro Adolfo Urso. I sindacati dei metalmeccanici, come da intese ministeriali, attendevano la chiamata per uno ’step’ a metà dicembre, contatto che non c’è stato. Si ricomincia quindi da dove si era interrotto il confronto, appunto con l’annuncio dell’agognato accordo di programma entro gennaio. Di fatto però si procede a fari spenti, con i prossimi giorni che saranno speranzosi di interlocuzioni. Intanto c’è stato da parte dei sindacati un incontro con la direzione che, da un lato, è servito ad avere garanzie sulla ripresa degli ordinativi che scongiurino almeno nel breve tempo nuovi ricorsio alla cassa e, dall’altro, a siglare l’accordo sul premio di risultato che, nonostante il massiccio ricorso all’ammortizzatore nel 2023, sarà garantito. L’Acciaieria si è fermata di fatto dal 19 dicembre a oggi facendo scattare la cassa integrazione per la totalità dei dipendenti: per un massimo di 400 lavoratori dal 19 al 24 dicembre e sempre per un massimo di 2200 dipendenti dal 27 dicembre a oggi. La fermata era scattata per "la contrazione del mercato - così le Rsu– con il conseguente calo delle commesse, aggravata da un contesto in cui risultiamo penalizzati su costo dell’energia e delle materie prime".

Ste.Cin.