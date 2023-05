All’Ast fermata e ’cassa’ Stop a tutti i reparti "Commesse diminuite"

Fermata straordinaria all’Ast alle 6 del primo alle 6 dell’8 maggio per mancanza di ordinativi. Contestualmente scatta la cassa integrazione per i lavoratori interessati, dal 2 al 6 maggio. L’azienda del presidente Giovanni Arvedi, che nel pomeriggio di ieri ha convocato le Rsu, ferma la fabbrica in tutti i suoi reparti per otto giorni, escluse Società delle Fucine e Tubificio, a causa della "diminuzione di commesse". "La direzione aziendale e il coordinamento delle Rsu – si legge nella lettera dell’azienda siderurgica ai dipendenti – in considerazione della contingente diminizione di commesse ascrivibile alla contrazione del mercato siderurgico e metalmeccanico in generale, hanno sottoscritto l’accordo che prevede l’utilizzo della cassa integrazione ordinaria, con le stesse modalità adottate precedentemente, per il periodo dal 2 al 6 maggio fino a un massimo di 2.015 dipendenti, ad eccezione di coloro che dovranno svolgere le attività programmate in quella settimana e che saranno indicati dai relativi responsabili". Quindi dalle 6 del primo maggio alla stessa ora dell’8 si ferma la produzione in Acciaieria, Pix, Treno a caldo e Centro finitura. Le scelte di Ast sulla fermata "ricadranno inevitabilmente sui lavoratori diretti e soprattutto nelle aziende dell’indotto – sottolineano i delegati delle Rsu Fiom –che hanno disponibilità di ammortizzatori diverse è più ridotte. Perdura lo stato di incertezza per l’assenza di un accordo di programma che possa aprire la discussione sul piano industriale".

Ste.Cin.