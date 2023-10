All’assalto del pronto soccorso. Pazienti e operatori, stessa trincea

E’ assalto al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria. Punte di decine e decine di pazienti, provenienti anche da fuori provincia e regione, con il personale che fronteggia scenari sempre più spesso emergenziali. Inevitabili le attese, a volte lunghissime ed estenuanti, aggravate dalla mancanza di posti letto nei reparti. Tutti vengono accolti, nessuno escluso, ma la situazione è talmente incandescente che il Circolo Vas (Verde ambiente e società) annuncia un "esposto alla Procura di Terni per denunciare la carenza di personale sociosanitario all’ospedale e al pronto soccorso". "Il circolo Vas di Terni e Narni(Associazione di promozione sociale) - spiega in un post il segretario Pierluigi Rainone – congiuntamente al Comitato ’No alla sanità azienda’ depositeranno(tramite un avvocato di fiducia) un esposto presso la Procura della Repubblica di Terni affinché siano valutati eventuali reati relativamente alla grave carenza di personale sociosanitario(medici, infermieri ed oss) all’ ospedale ed al pronto soccorso di Terni(la carenza è pari al 30%). I gravi casi che si ripetono quotidianamente (riportati, puntualmente, dalla stampa locale)sono la testimonianza di una sanità pubblica ridotta all’ osso da decenni di tagli, di fondi pubblici alle strutture private e di paradigmi aziendali che scambiano le persone per oggetti o merci". "E’ necessario inondare la Procura di esposti affinché siano valutati i numerosissimi casi di negazione del diritto alla salute garantito dall’ art.32 della Costituzione e dalla legge n.8331978 che istituì il Servizio sanitario nazionale".

Ste.Cin.