Allarme per un branco di lupi Ha già attaccato un allevamento

GIOVE – Allarme per un branco di lupi che ha già attaccato un allevamento di pecore "situato relativamente vicino all’abitato". E’ stato lanciato nei giorni scorsi dall’amministrazione comunale di Giove con un post in cui invita la cittadinanza ad adottare alcune precauzioni, anche per la sicurezza degli animalo domestici. "Si informa la cittadinanza che nella notte fra lunedì e martedì scorsi – fa sapere il Comune sulla propria pagina Fb – un cospicuo branco di lupi ha attaccato un allevamento di pecore di Giove situato relativamente vicino all’abitato. Si informa che i lupi si potrebbero incontrare sulle strade usate dai cittadini per fare passeggiate con i cani". "Si prega di tenere i cani e altri animali al chiuso la notte – continua quindi il Comune – e di essere estremamente cauti la sera, mentre l’amministrazione comunale si interfaccia con le autorità sul da farsi".