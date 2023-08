Allarme per il casolare abbandonato "Degrado e rischi per la sicurezza“ Ospita il presepe di San Martino

Un casolare di proprietà comunale, in località Cipolleto, che oltre ad un valore “storico” ha dei locali al pian terreno da tempo utilizzati come deposito dei personaggi del presepe di San Martino, versa in gravi condizioni di abbandono. La segnalazione arriva da una cittadina, che sui social scrive: "Non solo è da tempo circondato da erba altissima che andrebbe tagliata per una questione di decoro, ma essendo ubicato lungo la strada che collega la frazione di Cipolleto all’Ortoguidone, è di facile accesso per chiunque".

Una messa in sicurezza che si renderebbe necessaria anche per motivi di salvaguardia del casolare, perché le porte sono divelte e la catena che impediva l’accesso ai piani superiori è stata tagliata. "Chiedo cortesemente di intervenire prima che possa trasformarsi, da bene di valore anche storico, a pericoloso ricovero", conclude la cittadina. Si tratta di un immobile di cui il comune ha annunciato l’inserimento in un progetto di recupero, che sarà destinato ad incrementare il patrimonio da disporre per l’edilizia economica popolare. Ciò non toglie la necessità di prevedere un minimo di manutenzione, anche per evitare l’ulteriore deterioramento dell’edificio preservando sì la costruzione ma anche l’immagine della città. Non solo, perché è necessario tutelare anche le tradizioni eugubine e di conseguenza i personaggi del Presepe a dimensione naturale di San Martino, una realizzazione frutto del volontariato e della mobilitazione di un intero quartiere, entrato nelle realtà più affascinanti che hanno contribuito e che continuano a fare di Gubbio una delle “città del Natale”. È comunque bene ricordare, per un’analisi completa della situazione, come il territorio comunale eugubino, con i suoi 525,77 chilometri di estensione, si piazzi in settima posizione nei comuni più estesi d’Italia, fattore che lo rende tendente ad avere problematiche da risolvere, come infrastrutture e servizi da rendere fruibili per tutti, ma comunque limitato alle risorse, sia che arrivino dall’interno che dall’esterno, di un comune di circa 30mila abitanti.