Allarme parcheggi in zona stazione: "Utilizziamo anche l’area camper"

Un sottopassaggio pedonale che dalla stazione ferroviaria sbuca a circa 150 metri da piazza d’Armi. È la proposta a lungo termine dei consiglieri Gianmarco Profili e Alessandra Dottarelli di Alleanza Civica e del consigliere Diego Catanossi di Spoleto 2030, i quali hanno presentato un’interrogazione al sindaco Andrea Sisti per chiedere di risolvere una volta per tutte il problema dei parcheggi nella zona della stazione ferroviaria. I tre consiglieri di opposizione raccolgono gli appelli dei pendolari, ma anche dei residenti di una delle zone più popolose della città. Il problema è annoso e, anche a causa della presenza della scuola di polizia che già da un po’ ha ripreso a pieno ritmo a ospitare i corsi degli allevi agenti, le difficoltà sono aumentate. Un intervento da parte dell’amministrazione è sempre più indispensabile. Di recente il sindaco ha parlato dell’ipotesi di un area parcheggio multipiano, ma è chiaro che per avviare un progetto simile sono richiesti determinati tempi e non di certo brevi. E allora i tre consiglieri comunali propongono una doppia soluzione la prima a lungo termine, mentre la seconda più immediata volta a risolvere in tempi rapidi il problema della carenza di posti auto. Da anni si parla di ampliare l’area parcheggio antistante la stazione ferroviaria all’interno del piazzale utilizzato in passato per la manutenzione dei treni, ma l’ipotesi al momento è rimasta solo sulla carta. Catanossi, Dottarelli e Profili quindi per il momento propongono di spostare il parcheggio del capolinea degli autobus per recuperare spazio sul parcheggio lato colle San Tommaso. Ma non finisce qui perché al fine di creare ulteriori posti auto, ipotizzano di trovare un accordo con Umbria Mobilità per rendere promiscua l’area camper di via Fratelli Cervi, visto che dentro la settimana è sempre vuota, e nel week end è comunque poco utilizzata dai turisti che preferiscono quella attrezzata di via del Tiro a Volo. Per quanto riguarda invece il progetto a lungo termine, la proposta è quella di allungare il sottopassaggio della stazione in via di adeguamento per renderlo accessibile ai disabili. Allungandolo di una ventina di metri si sbucherebbe a circa 150 metri da Piazza d’Armi. Questa operazione permetterebbe di collegare meglio la stazione alla città ma anche di facilitare l’accesso ai percorsi ciclabili, importanti infrastrutture da sfruttare anche a fini prettamente turistici.

D. M.