Allarme-ladri, svuotate le abitazioni: "Erano in tre, ripresi dalle telecamere"

Continuano le incursioni dei ladri negli appartamenti, con una contabilità che aumenta con lo scorrere dei giorni lasciando dietro, oltre ai danni, rabbia e sconcerto. Gli ultimi colpi sono stati messi a segno nella serata di giovedì quando i malviventi hanno approfittato della accensione dell’Albero di Natale più grande del mondo e quindi delle diverse abitazioni lasciate temporaneamente vuote per vivere in piazza l’emozione dell’evento. Presi di mira tre appartamenti nella zona circostante l’edificio scolastico "Aldo Moro", ma i danni maggiori si sono registrati in un appartamento di Via Volta. I ladri dopo aver infranto una porta finestra che dà sul retro dello stabile, una volta all’interno hanno messo tutto a soqquadro, svuotando armadi e cassetti. Con un frullino hanno addirittura avuto ragione di una piccola cassaforte a muro svuotandola e portando via i ricordi di una vita. Un danno notevole, da aggiungere a quello materiale subito da arredi ed immobile. Senza dimentica purtroppo i risvolti di natura psicologica. "Mia moglie – ci ha confidato il padrone di casa – appena entrata si è sentita male dinanzi alla devastazione apparsa ai suoi occhi. Una esperienza che non avrei mai voluto vivere. Hanno agito in tre, due sono entrati appena siamo usciti ed un terzo è rimasto a fare da palo". L’impresa è stata registrata dall’impianto di videosorveglianza interno e le immagini mostrano i malviventi, abbastanza giovani, in azione. Verranno consegnate ai Carabinieri, insieme ad un cd nel quale sono elencati gran parte dei preziosi rubati: la speranza è quella di arrivare ai colpevoli.

Ai Carabinieri della compagnia di Gubbio verrà depositata denuncia per l’inqualificabile episodio consumato ai danni del Presepe a dimensione naturale del quartiere di S. Martino, alla vigilia della sua inaugurazione; una delle statue poste sul ponte del torrente Camignano, dopo essere stata decapitata, è stata gettata nel letto del sottostante corso d’acqua. Episodio da condannare, un gesto inqualificabile che offende un’intera comunità, non solo quella di S. Martino, ed una delle espressioni più vere e suggestive del Natale.