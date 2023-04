Allarme furti nelle case Quattro colpi in poche ore Nel mirino gioielli e auto

ASSISI – Ancora furti in abitazione, almeno 4 nelle ultime ore: martedì sera in via di Valecchie, alle porte della città, due in viale Umberto I la scorsa notte, subito fuori le mura del centro storico. In via di Valecchie sono state prese di mira due abitazioni vicine, con i malviventi che hanno operato fra le 21 e le 23: appartamenti a soqquadro, porte e finestre forzate e bottino da quantificare. In viale Umberto I sono state prese di mira due abitazioni dove vivono persone sole. In un caso, in un appartamento sulla via principale, è stata asportata solamente una borsa della cui scomparsa la proprietaria si è accorta al risveglio, trovando armadi e cassetti a soqquadro. Infine amaro risveglio, ieri mattina, per un’anziana sempre residente in viale Umberto I, ma zona più defilata. Si è accorta che erano spariti i cassetti dell’armadio; cassetti poi ritrovati all’esterno dell’abitazione, evidentemente portati fuori per poter agire con maggiore tranquillità, con i ladri in cerca di qualcosa da portare via. Per i due colpi in viale Umberto I è stato dato l’allarme, chiamata la Polizia di Stato e avviati gli accertamenti di legge. I ladri hanno operato con modalità identiche: hanno praticato con un trapano un foro e con un filo di ferro, hanno aperto la maniglia. Nel caso del furto ai danni dell’anziana, hanno portato via dei contenitori e i cassetti dalla stanza dove la donna dormiva e dove speravano di trovare gioielli. Bottino da quantificare. Maurizio Baglioni