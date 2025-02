Allarme furti nelle case. Banda in azione

SAN VENANZO Una banda di ladri provoca molta preoccupazione negli abitanti di San Venanzo e della frazione di Ospedaletto. Sono ormai alcuni mesi che i malviventi riescono ad introdursi nelle case e fare razzia di denaro e oggetti di valore. La maggior parte dei furti si è concentrata finora a San Venanzo e avviene nelle ore serali, spesso quando i proprietari si trovano a cena e non si accorgono di niente. Ieri sera hanno fatto irruzione ad Ospedaletto in una villetta nella pineta vicino alla trattoria. Anche in questo caso il bottino sarebbe stato piuttosto consistente. Sul posto ha eseguito un sopralluogo una pattuglia di carabinieri, ma della banda che sta terrorizzando l’area del monte Peglia non si è trovata alcuna traccia anche se gli inquirenti avrebbero comunque acquisito alcuni elementi utili alle indagini.