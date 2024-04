Allarme furti nella zona di Camorena

ORVIETO Torna l’allarme furti nelle zone intorno a Orvieto. Questa volta ad essere presa di mira l’area della strada di Corbara, intorno a Camorena. Non è la prima volta che i casali di campagna sono al centro di tentativi o furti. Secondo quanto riferito da alcuni residenti, nei dintorni di casali interessati dai tentativi di furto è stata vista un’auto rossa. L’autista ha accelerato dileguandosi. Nei giorni scorsi sono stati più di uno i tentativi di effrazione e in un solo caso è stata violata la proprietà privata. Sugli episodi sono state presentate denunce alle forze dell’ordine. Nei mesi scorsi l’allarme furti si era concentrato nella zona del Tamburino: due colpi a segno e un terzo tentatonella casa di un imprenditore, con il taglio della rete della recinzione prima che l’abbaiare del cane mettesse in fuga i malviventi.