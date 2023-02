Allarme furti, la risposta dell’Arma

Contro truffe agli anziani e furti negli appartamenti, i carabinieri stringono la morsa dei controlli cercando così di contrastare due dei fenomeni di criminalità che maggiormemte affliggono il territorio. I militari della compagnia di Orvieto hanno posto in essere un’attività straordinaria di sorveglianza con posti di blocco che hanno coinvolto decine di carabinierii. L’attività, grazie alla capillare presenza sul territorio di tutti i comandi stazione, è stata improntata al raggiungimento anche di un maggior senso di sicurezza da parte dei cittadini. Un lavoro di squadra che ha consentito di effettuare quattordici posti di controllo alla circolazione stradale, identificare centotrenta persone e controllare centodieci veicoli. Il servizio è inoltre consistito nel controllo di vari esercizi commerciali, particolarmente frequentati, nell’identificazione di persone e mezzi mediante l’effettuazione di una serie di posti di controllo e posti di blocco lungo le principali arterie di comunicazione stradale nonché nei punti nevralgici e più frequentati del territorio, nonché nella prevenzione e contrasto ai reati predatori in genere. I carabinieri hanno protratto il servizio impiegando, in concomitanza, sia pattuglie in abiti borghesi sia pattuglie in colori d’istituto, creando così condizioni di massima espressione sul territorio. Al termine del servizio, oltre ai numerosi controlli effettuati, sono state accertate e contestate diverse violazioni al codice della strada, in particolare sono state ritirate due patenti di guida, di cui una non in corso di validità e una nei confronti di neo patentato che guidava un veicolo di cilindrata superiore a quella consentita normativamente, e due violazioni al codice della strada per il mancato possesso dei documenti di circolazione e di guida.

Sono ormai mesi che i militari hanno intensificato questo tipo di iniziative, chiamando a raccolta tutti gli uomini delle stazioni disseminate nei paesi del territorio che contano complessivamente un centinaio di uomini. Si tratta della risposta ad un’offensiva della microcriminalità, indirizzata ad effettuare colpi negli appartamenti,ma anche a compiere truffe ai danni di soggetti fragili come gli anziani. Nel territorio si tratta di un problema molto sentito tanto che l’amministrazione comunale di Fabro ha deciso di fare ricorso ad una agenzia di vigilanza privata per effettuare controlli nelle ore notturne.

Cla.Lat.