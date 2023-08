Allarme furti al cimitero "Addobbi funebri in bronzo da tempo nel mirino dei ladri"

E’ allarme furti al cimitero centrale di Terni. Lo denuncia Giocondo Talamonti, dirigente scolastico in pensione ed ex amministratore comunale, in una lettera aperta al sindaco, Stefano Bandecchi. Con l’occasione Talamonti chiede anche al sindaco un progetto più ampio per la valorizzazione storica e culturale del cimitero.

"Da tempo si verificano furti di addobbi funebri – si legge nella lettera –, in particolare di oggetti antichi in bronzo lavorati a mano, che vengono sottratti senza curarsi di danneggiare le pietre sepolcrali (il furto che riguarda la mia tomba di famiglia è stato segnalato ai carabinieri di Terni il 10 agosto scorso).

Ritengo che tali episodi meritino la massima attenzione, in quanto ignobili e lesivi della sensibilità comune ben oltre il danno materiale ed economico arrecato. Si chiede quindi di adottare le misure opportune per attivare un servizio di sorveglianza". Una richiesta che risulta condivisa da tanti cittadini. "Oltre ad essere luogo che accoglie gli affetti di chi resta – continua Talamonti nella missiva al sindaco _ , il cimitero è luogo di cultura, meritevole di studio, aperto anche ai giovani che desiderino ricostruire la storia della città attraverso le testimonianze di tombe di concittadini illustri (...).

A tale riguardo, in linea con le volontà del nostro concittadino Virgilio Alterocca, a cui il tema del cimitero comunale era di costante attenzione, mi permetto chiedere che siano prese in esame le opportunità di costruire, per i non credenti, una Sala del Commiato; predisporre la realizzazione di un forno crematorio per quanti optino per la conservazione delle ceneri; aggiornare la planimetria del cimitero; programmare stage di studio". In un post la risposta del vicesindaco Riccardo Corridore a Talamonti: "Le garantisco che a breve realizzeremo la maggior parte delle cose che giustamente richiede". Dunque una speranza che le cose vadano nel senso sperato e si possa restituire decoro e sicurezza al luogo, come i cittadini auspicano.

