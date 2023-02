Allarme della Fillea Cgil: "Un peggiorameno per tutti i lavoratori"

Il decreto approvato dal governo sul blocco della cessione dei crediti edilizi desta notevole preoccupazione nel sindacato. Anche in Umbria la Fillea Cgil, il sindacato delle lavoratrici e dei lavoratori dell’edilizia e delle costruzioni, lancia l’allarme sulle conseguenze occupazionali. Ma a quanto già denunciato si aggiunge la riforma del nuovo codice degli appalti, "un tentativo palese di deregolamentazione, che mostra la sua peggior faccia nella liberalizzazione del sub appalto".

"Un peggioramento nella vita dei lavoratori che passerebbero dalla disoccupazione dovuta alla chiusura delle aziende (causa blocco cessione dei crediti) al rischio di lavorare in aziende con meno tutele e minor sicurezza ( causa del sub appalto a cascata) – afferma Elisabetta Masciarri, segretaria generale della Fillea Cgil Umbria - Domani per altro sono stati convocati dal governo le associazioni datoriali e non quelli sindacali. Crediamo che invece sia opportuno e necessario ascoltare il mondo del lavoro e stiamo valutando azioni di mobilitazione fino allo sciopero generale"