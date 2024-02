Allarme cyberbullismo: "Non rimanete in silenzio. Parlate e denunciate"

"Non rimanete in silenzio, parlate e denunciate per spezzare una catena che può provocare gravissimi danni a tutte le vittime". E’ stato questo l’invito che il procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minori, Flaminio Monteleone, ha rivolto ai ragazzi della scuola media Gentile di Foligno, in un incontro svoltosi presso l’Auditorium della scuola. Evidenziato l’allarme cyberbullismo, che aumenta anche in Umbria. L’incontro è stato organizzato in collaborazione con la Polizia di Stato, sez. Polizia Ferroviaria di Foligno, con l’obiettivo di affrontare temi relativi alla legalità, alla conoscenza delle norme e al loro rispetto, attraverso una situazione di apprendimento partecipato durante la quale gli studenti stessi hanno riportato le loro esperienze, conoscenze e riflessioni. "L’incontro con il Procuratore - spiegano dall’Istituto - ha fornito una vera e significativa opportunità di crescita sociale. Imparare il rispetto, sin dalla giovane età, evitando atteggiamenti offensivi che possano ledere gli altri, purtroppo a volte irrimediabilmente, si configura come un obiettivo necessario per formare futuri cittadini responsabili". Per questo, il dottor Monteleone si è rivolto direttamente alla platea dei giovani alunni e di alcuni genitori che si sono uniti a loro, raccontando, grazie alla sua esperienza in prima linea, le storie in cui si è imbattuto nel corso della sua carriera. Racconti duri come pietre, con i quali ha dipinto uno scenario a tinte molto forti: quello della violenza verbale verso chi considerato diverso, ma anche contro chi non segue le mode del momento o viene insultato e deriso solo perché ha dei bei voti. Il Procuratore ha raccontato storie vere, nelle quali si è imbattuto, perché, come da lui stesso affermato, i dati relativi alla nostra realtà regionale indicano che ci troviamo sempre più spesso di fronte al grave problema dell’uso improprio e lesivo di chat e dei dispositivi digitali. L’invito finale è stato quello di non rimanere in silenzio, ma di denunciare ogni caso di bullismo o di cyberbullismo il prima possibile: "Per spezzare - conclude - una catena che può provocare gravissimi danni a tutte le vittime".