Allarme case occupate Rientra nella sua abitazione ma ci trova un abusivo

Inquilini indesiderati. Non solo in immobili abbandonati, ma anche in case utilizzate con meno frequenza. Seconde case, per esempio, o appartamenti destinati ad essere affittati e rimasti sfitti per un tempo sufficiente ad essere individuati e occupati abusivamente. Un fenomeno in continua crescita che sta interessando anche Perugia. L’ultimo caso è stato accertato dalla polizia nei giorni scorsi, dopo la richiesta di intervento da parte di un proprietario che aveva potuto constatare come qualcuno viveva nell’abitazione a sua insaputa. Forzata la porta d’ingresso, secondo quanto aveva denunciato al numero unico di emergenza, l’inquilino indesiderato aveva preso possesso delle stanze.

Gli agenti della squadra volante sono intervenuti nell’edificio di Perugia dopo la segnalazione ricevuta dal proprietario con cui hanno potuto subito parlare per avere delucidazioni su quanto accertato. L’uomo ha riferito di essersi portato presso l’abitazione per effettuare delle pulizie e di aver notato che qualcuno aveva forzato la serratura. Poco dopo, aveva constatato la presenza di un estraneo all’interno dell’appartamento.

Aveva quindi deciso di chiamare la polizia. Gli agenti, giunti sul posto, sono entrati nell’appartamento, constatando la presenza di un uomo, un cittadino tunisino di 44 anni, con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale, che sentito in merito ha dichiarato di aver ricevuto l’appartamento in affitto da un suo amico. Ha poi raccontato che, il giorno prima, aveva notato che qualcuno aveva sostituito la serratura, per questo motivo l’aveva forzata per entrare.

Un racconto che non è stato ritenuto attendibile né una giustificazione valida per quanto compiuto e per la sua presenza non giustificata all’interno dell’abitazione.

Accompagnato negli uffici della questura per essere identificato, al termine delle attività di rito è stato denunciato per i reati di invasione di edifici e danneggiamento. Successivamente, è stato posto a disposizione del personale dell’ufficio Immigrazione che ha notificato all’uomo l’ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato.