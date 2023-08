Allarme caldo Torna il bollino arancione Da domani termometro a 37-38 gradi

Da domani nel capoluogo umbro torna il bollino arancione per il caldo. Perugia Meteo infatti spiega che "l ‘anticiclone africano sta, lentamente me inesorabilmente, prendendo possesso del Mediterraneo centro - occidentale e, quindi, anche della penisola italiana, eccezion fatta per le zone alpine dove continueranno, ancora per diversi giorni, condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali, anche forti, che potranno, di tanto in tanto, interessare anche alcune zone pedemontane o di pianura, di ridosso alla fascia prealpina".

"La nostra regione – aggiunge il sito web perugino dedicato alla meteorologia – sta vivendo condizioni estive con temperature al di sopra delle medie di 3-4 gradi, con tasso di umidità ancora contenuto che favorisce un calo termico apprezzabile (ancora) nelle ore notturne, cosa che però, progressivamente, andrà cambiando, in particolare da Ferragosto in poi, quando le massime subiranno un aumento di altri 2-3 gradi, portandosi, per il resto della settimana (almeno) su massime intorno ai 37-38 gradi, con aumento dei valori minimi e del tasso di umidità, specie nelle ore notturne. Al momento – conclude Perugia Meteo –, almeno fino al 20-22 agosto, non si intravedono cambiamenti". C’è da aggiungere che il caldo sarà un po’ meno fastidioso, dato che le notti sono ormai più lunghe che a luglio e questo risulterà un piccolo beneficio. Presto ancora per fare i bilanci estivi, bisognerà attendere la fine del mese. Di certo l’anno scorso la "rottura" dell’estate si verificò intorno all’8 agosto quando arrivarono pioggia e temperature più fresche. Ma quella del 2022 fu una stagione terribile con le temperature che inziarono a salire sopra i trenta gradi già nella prima settimana di maggio.