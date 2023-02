Allarme-bullismo, lezione con i carabinieri

In occasione della giornata nazionale contro un fenomeno sempre più preoccupante come il bullismo e cyberbullismo (manifestazioni di prepotenza nei confronti di soggetti più deboli esercitate in maniera diretta o attraverso la così detta "rete), i Carabinieri della Compagnia di Gubbio hanno partecipato ad un affollato incontro organizzato nella palestra della frazione di Padule dalla dirigente del terzo Circolo Didattico Luigina Dongiovanni. I militari con i loro articolati interventi hanno preso la parola per sensibilizzare studenti, familiari e personale docente sulle tematiche della giornata nazionale evidenziando sia gli aspetti di legge, che riguardano gli autori di azioni spesso sottovalutate dai più giovani, sia i danni che questi atteggiamenti prevaricatori provocano in quanti o quante vengono presi di mira sotto il profilo psicologico. Particolare l’attenzione rivolta dai Carabinieri sulle problematiche del Cyberbullismo, dove gli atteggiamenti prevaricatori mischiati all’uso dei Social Network e di tutti gli strumenti di comunicazione moderna, creano un mix che aggrava ulteriormente le conseguenze delle condotte del così detto "bullo". Con internet infatti ogni insulto può diventare potenzialmente di dominio pubblico con il rischio di una diffusione incontrollata. Proprio per questo, dopo aver descritto le principali condotte di bulli e cyberbulli, i Carabinieri hanno proposto una serie di interrogativi agli studenti per far sì che loro, per primi, prendano coscienza delle tematiche. L’intervento è proseguito con una serie di consigli per chi è vittima di violenza sensibilizzando a chiedere aiuto, al 112 in caso di emergenza, ma anche al 114, emergenza infanzia. L’incontro si è concluso con una serie di suggerimenti per genitori, ragazzi e docenti. Per aiutare i figli, i genitori devono spronarli a esprimere le emozioni senza paura, ai ragazzi è stato consigliato di non vergognarsi perché chiedere aiuto non è espressione di debolezza, ma il primo passo per risolvere la situazione, ai docenti raccomandato di organizzare attività di gruppo dove gli alunni possono riconoscere e gestire le emozioni, ricordando che il bullismo si costruisce nel tempo delineando i ruoli di vittima, bullo e spettatore.