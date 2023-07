Allarme baby gang. "Io, aggredito al parco per aver soccorso un ragazzino pestato"

Perugia, 18 luglio 2023 – Il pestaggio è finito solo quando un ragazzino è uscito dal cerchio di giovanissimi e gli ha fatto scudo con il suo corpo per portarlo fuori da quella sorta di arena dove, poco prima, un ragazzino veniva picchiato a terra da altri coetanei.

Tutti intorno assistevano a e coprivano quello che accadeva. Lui, insegnante di scuola, alle 19.40 di domenica tornava a casa passando per il parco Chico Mendez, zona Cortonese. Quando si è approssimato alla stazione del minimetrò, racconta, ha notato un assembramento di ragazzi che gli è parso anomalo.

"Saranno stati trenta, forse quaranta – racconta –. Erano uno vicino all’altro, sembrava di essere in Sudamerica tra le gang. Poi ho sentito delle grida. Ho capito che qualcosa di strano stava succedendo, mi sono fatto largo e ho visto quei ragazzi che pestavano un altro, già caduto a terra. L’ho raggiunto, tolto dai calci che continuavano a dargli". A quel punto, l’uomo spiega di avere iniziato a urlare "avrei chiamato le forze dell’ordine e li avrei denunciati tutti". Qualcuno dal gruppo, secondo il suo racconto, si sarebbe staccato per colpirlo. "Pugni in faccia e alle tempie, per farmi male. Prima da uno poi da un altro. Sono finito a terra anche io. Poteva finire male, se non si fosse messo in mezzo uno di loro che mi ha letteralmente tirato via. A quel punto il gruppone, c’erano anche tante ragazze, si è dissolto".

Qualcuno si sarebbe allontanato in auto, altri con il minimetrò, da una zona, nella primissima periferia di Perugia dove, si racconta, i gruppi di giovanissimi si incontrerebbero e scontrerebbero, riparati dal boschetto del parco dove le telecamere della zona non arrivano. Sul posto, chiamati dall’insegnante, sono intervenuti poi i carabinieri che sarebbero riusciti a individuare nell’immediatezza alcuni dei ragazzi presenti al pestaggio, forse spettatori, forse schierati per nascondere il regolamento di conti e le botte. Entrambi, il giovanissimo aggredito e l’uomo intervenuto per aiutarlo, sono poi dovuti ricorrere alle cure dei sanitari del pronto soccorso. E mentre si indaga su questo caso, proseguono anche le indagini sugli autori della rapina al ristoratore del centro storico, accerchiato, anche in questo caso secondo quella che appare una tecnica precisa, e depredato di catenina e bracciale. Accerchiati e pestati senza apparente motivo anche i minorenni loro malgrado protagonisti di episodi di violenza ripetuti. Fatti con numerose analogie, tanto da non escludere un eventuale collegamento.