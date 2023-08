Alla stazione col coltello Doveva essere ai domiciliari

ASSISI – E’ finito in carcere un quarantunenne marocchino, con numerosi precedenti: quando è stato fermato era anche in possesso di un coltello. Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Assisi hanno dato attuazione a un provvedimento di ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura di Perugianei confronti di un uomo che era stato condannato in stato di libertà alla pena di 1 anno, 7 mesi e 20 giorni di reclusione per il cumulo di alcune pene comminategli per reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate.

Dopo il provvedimento di unificazione delle pene, l’uomo si era reso irreperibile. Però lo straniero è stato notato dai poliziotti nel corso degli ordinari servizi di controllo del territorio, all’interno della stazione ferroviaria di Assisi. L’uomo, alla vista degli agenti, ha cercato di allontanarsi cercando di far perdere le sue tracce. Dal controllo è emerso che l’uomo fermato con all’attivo numerosi precedenti di polizia e che era destinatario del provvedimento di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Perugia. Inoltre aveva in’arma celata tra gli indumenti: gli agenti hanno infatti trovato un coltello del quale il 41enne non è stato in grado di motivare il possesso. Accompagnato negli uffici del Commissariato per le attività di rito, l’uomo è stato dapprima deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di porto di oggetti atti ad offendere e poi accompagnato nella casa Circondariale di Perugia - Capanne dove dovrà scontare la pena di un anno, 7 mesi e 20 giorni.