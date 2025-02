Alla Sperelliana c’è il ritorno dell’auto-prestito

GUBBIO – Un importante ritorno per la Biblioteca Sperelliana che ieri ha riattivato (era fermo dal 2019) il servizio di auto-prestito, grazie al quale gli utenti potranno gestire da soli la registrazione, la restituzione e la proroga dei prestiti di materiale bibliografico. Tutte le operazioni si potranno svolgere presso l’apposita postazione all’ingresso della Biblioteca: dopo l’autenticazione, che avviene tramite tessera sanitaria o carta d’identità elettronica, gli utenti possono facilmente selezionare il libro desiderato tra quelli disponibili, registrarlo e, al termine del periodo di prestito, restituirlo o prorogarlo senza l’intervento del personale bibliotecario, che sarà comunque a disposizione sia per l’utilizzo del servizio di auto-prestito che per assistere gli utenti nelle altre attività bibliotecarie. L’investimento è stato possibile grazie a un finanziamento derivante dall’avanzo di bilancio del Comune. Fondamentale interessamento dell’assessore alla Cultura Paola Salciarini, coordinatasi con i dirigenti e i funzionari comunali e con il supporto della Regione Umbria - Servizio Bibliotecario Regionale, confezionando un ottimo lavoro di squadra. "Si tratta - sottolinea Salciarini - di un passo avanti verso il miglioramento dei servizi offerti alla comunità, un sistema che si inserisce nel nostro impegno continuo di ottimizzare l’accesso alle risorse culturali, migliorando l’esperienza non solo di tutti gli utenti, ma anche cittadini e i visitatori occasionali".