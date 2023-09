Alla Sagra Musicalel’omaggio a Calvinocon Paolo Di Paolo

Omaggio a Italia Calvino alla Sagra Musicale Umbra: oggi è il giorno dello scrittore Paolo Di Paolo (nella foto) e del suo concerto letterario “Six memos“, con Enrico Bronzi al violoncello e la messa in scena di Giacomo Pedini: dedicato alle Lezioni Americane di Calvino a 100 anni dalla sua nascita va in scena alle 18 nell’Aula Magna dell’Università per Stranieri.

"Abbiamo pensato a lungo che i suoi Six memos, meglio noti come Lezioni americane, parlassero di letteratura – spiegano i protagonisti – e invece parlavano di noi. Leggeri, rapidi, talvolta esatti, esasperatamente visibili e molteplici, difficilmente coerenti: ecco i tratti identificativi del nostro pentagramma, di esseri umani fluttuanti, come suoni e note, all’avvio del millennio". Sempre oggi prosegue “Voci della città“, la rassegna dei cori umbri, alle 21 nella chiesa di Santo Spirito, con il concerto “Salisburgo e il giovane Mozart“ dell’Accademia degli Unisoni, diretta da Leonardo Lollini. Con Paolo Castellani e Pierluigi Mencaglia, violini, Mauro Businelli, violoncello, e Francesco Ragni, organo