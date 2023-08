Alla Rocca Medievale di Passignano doppio appuntamento letterario

Doppio appuntamento alla rocca medievale di Passignano con i caffè letterari della rassegna Isola del libro Trasimeno.

Nella serata di sabato 26 agosto, alle 21, lo scrittore ed ex sindaco Claudio Bellaveglia illustrerà il suo libro ‘Passignano - Archivi di storia recente e remota’ (Murena Editrice) e, a seguire, il geologo Giorgio Cardinali tratterà il tema della geologia del Trasimeno. Sarà con loro il docente Beniamino Giommini.

L’evento è organizzato in collaborazione al Lions club Trasimeno e Accademia Masoliniana di Panicale. Nel pomeriggio di domenica 27 agosto, alle 18, la manifestazione Isola del libro Trasimeno ospita un prestigioso relatore, il professore Cosimo Risi (foto), già ambasciatore italiano in Svizzera e docente di relazioni internazionali all’Università degli studi di Napoli ‘Federico II’. Risi presenterà il suo romanzo giallo "Are you going to al-Quds? Intrigo in Terra Santa’ (Europa Edizioni).