“Alla ricerca di Rose“. Il giorno della première

La premiere di stasera è già sold out: c’è tanta attesa per vedere il film “Alla ricerca di Rose“ che ha coinvolto in tutto 60 bambini della scuola primaria Turrini Bufalini di San Giustino. Sei i giovanissimi attori protagonisti affiancati dalla partecipazione di una guest star come Valentina Lodovini nel ruolo di Rose. Gli studenti attori ora frequentano la quinta classe della primaria, ma quando hanno girato il film dei registi Lorenzo Lombardi e Nicola Santi Amantini, erano ancora in quarta. Un progetto di provenienza umbra che conoscerà la premiere nella vicina terra di Toscana, al cinema teatro Dante di Sansepolcro (partner del progetto) alle 18 e alle 21 di stasera e siccome è già sold out, si replica anche domani 16 novembre alle 21. Grande l’interesse suscitato in vallata dalla pellicola “made in San Giustino“, che è già da guinness, proprio perché girata con un cast di soli bambini. Lombardi e Santi Amantini parlano anche di progetto innovativo ed è anche per questo che Valentina Lodovini ha accettato volentieri di aderire. La casa di produzione Whiterose Pictures ha organizzato per l’anteprima - nella quale sono attesi cast tecnico, artistico e istituzioni - un particolare Green Carpet con photocall: non il solito tappeto rosso, quindi, ma un tappeto “d’erba“ verde (viste le tematiche ambientali che tocca il film). Quasi un mese di riprese e sette di post produzione con il racconto di un mondo senza adulti, elettricità e tecnologia. Il film è il prodotto di una direttiva ministeriale che prevede l’insegnamento del cinema a scuola nel progetto coordinato dal dirigente Elio Boriosi, responsabile l’insegnante Loretta Zazzi.