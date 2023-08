MAGIONE - Proseguono con il convegno "Incontro a due voci sul paesaggio umbro di Perugino e Dottori" in programma venerdì 11 agosto alle ore 18 alla Torre dei Lambardi di Magione gli appuntamenti proposti nell’ambito della mostra "Alla ricerca del paesaggio, da Perugino a Dottori. Carte e vedute dal XVI al XX secolo". Interverranno Laura Teza, docente associata di Storia dell’arte moderna all’Università degli studi di Perugia e Massimo Duranti, critico d’arte e presidente dell’Archivio Dottori. Modera Lavinia Ansidei, Real Umbria Magazine. La mostra racconta, attraverso una cartografia unica e splendidi volumi, in parte rarissimi, di proprietà dei collezionisti Piero Giorgi e Carla Cicioni, i luoghi di quei paesaggi che sono parte fondamentale delle opere dei due grandi artisti umbri, come si potrà dedurre dal convegno in programma. L’esposizione è promossa e organizzata dall’assessorato alla cultura del Comune di Magione, assessore Vanni Ruggeri, in collaborazione con Sistema Museo e con il patrocinio dell’Associazione italiana collezionisti di cartografia antica "Roberto Almagià".