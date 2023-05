Alla guida in stato di ebbrezza Patente ritirata a sei conducenti

Alla guida sobri, niente alcol o droga. Non solo uno slogan ma un obiettivo che la polizia stradale cerca di perseguire anche con controlli straordinari lungo le strade di maggior transito all’interno della città. Zone potenzialmente critiche anche per la presenza di locali notturni, come San Sisto. Qui si sono concentrati i controlli nello scorso fine settimana. Nell’attività sono state impegnate tre pattuglie della polizia stradale, con il supporto di una volante della questura e da un equipaggio della polizia locale di Perugia, che hanno effettuato i controlli lungo le principali direttrici e nelle vicinanze dei locali con un laboratorio mobile con a bordo un medico e alcuni tecnici di laboratorio. L’attività ha consentito di eseguire, dopo il test preliminare e in tempo reale, le analisi cromatografiche di secondo livello dei campioni biologici. Grazie alla collaborazione di Ania, l’Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici, è stato possibile usufruire del supporto del personale medico e tecnico nonché della disponibilità del laboratorio che fornisce esiti istantanei di valenza legale che consentono l’immediata contestazione della sanzione penale e il conseguente ritiro della patente di guida. In questo modo, oltre al test preliminare – eseguito dagli agenti – vengono effettuate anche le analisi di laboratorio e la successiva valutazione clinica da parte del medico, nominato ausiliare di polizia giudiziaria per la valutazione dello stato di alterazione psico-fisico. Il campione biologico viene poi inviato al laboratorio dell’ospedale di Pescara per eventuali controanalisi.

Nel corso dell’attività di controllo sono stati fermati 42 automobilisti. A 6 conducenti è stata ritirata la patente in quanto risultati positivi all’alcoltest, di cui uno era neopatentato. Gli automobilisti sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza con contestuale sospensione della patente di guida da 6 mesi a 1 anno. Per un conducente, che ha evidenziato un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, è scattata la sospensione della patente da 1 a 2 anni.