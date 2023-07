Alla Cascata di Terni: la rassegna nazionale di teatro dialettale

La tradizionale manifestazione “Archeologia industriale e vernacolo: il dialetto delle nostre tradizioni“, rassegna nazionale di teatro dialettale, si svolgerà dal 26 luglio al 6 agosto al Belvedere superiore della Cascata delle Marmore, nel Parco dei Campacci. "Proprio al Sentiero 5 della Cascata – spiega la Proloco di Marmore – , sito candidato al riconoscimento come patrimonio culturale ed immateriale dell’umanità, all’interno di un’area suggestiva e di notevole valore paesaggistico, dalle grotte speleologiche presenti nel sottosuolo e al lato di quelle acque che tanti poeti hanno incantato, in un connubio perfetto tra natura, arte e allegria, in una location che non è solo una cornice scenografica, ma è una vera e propria miniera di bellezza e magia". Alla Cascata si alterneranno le migliori compagnie teatrali amatoriali provenienti da tutta Italia, che porteranno in scena commedie in vernacolo di autori contemporanei, autori noti, giovani talenti e traduzioni e adattamenti di capolavori teatrali. "Il vernacolo riesce a rendere un’idea immediata di ciò che si vuol trasmettere e permette di arrivare con più immediatezza a suscitare emozioni e riflessioni nella gente – continua la Proloco –. Consente di prendere spunto da situazioni comiche o buffe e affrontare temi importanti e seri".