Aliquote tributarie ai massimi livelli e multe a raffica

Aliquote tributarie sempre al massimo a causa del dissesto del Comune, che si protrare ormai dal 2018, e una valanga di multe per violazioni al codice della strada. E’ quanto devon o aspettarsi i ternani nel bilancio di previsione 2023 approvato a maggioranza dal Consiglio comunale nella sua ultima seduta. Nello specifico le previsioni per il 2023 considerano un gettito Imu, le cui aliquote sono state confermate nella misura massima consentita, di 22 milioni e 500 mila euro; il gettito previsto dall’Irpef è di 10 milioni e 800mila euro, anch’esso derivante dalla conferma della massima aliquota unica dell’addizionale comunale, pari allo 0.8%; per quanto concerne il gettito del canone unico per il 2023, si prevede un importo di 2 milioni e 569 mila euro. Si prevedono poi proventi dalle sanzioni al codice della strada per oltre oltre 7 milioni e 500mila euro, mentre i proventi del recupero dell’evasione tributaria Imu e dell’evasione sulla Tari previsti ammontano a 4 milioni e 180mila euro e a 150mila euro.