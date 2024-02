Alimentazione sana? Ringrazia anche l’ambiente

Le statistiche ci informano che il 43% degli italiani sono in sovrappeso. Questo è il sintomo di una cattiva alimentazione: troppo spesso si ricorre al cibo pre- confezionato pieno di sale, zucchero e conservanti, che gratifica il palato e procura “dipendenza”. Un’alimentazione bilanciata e salutare aiuta a rinforzare il sistema immunitario, contrasta l’obesità e previene l’insorgere di patologie. Ridurre carne e grassi saturi, bilanciare i nutrienti ed evitare cibi eccessivamente raffinati in favore di una cucina ricca di frutta e vegetali è il primo passo per una dieta sana. Nessuna farina di insetti o carne prodotta in laboratorio, può sostituire la semplice ed onesta verdura, che contribuisce alla salvaguardia dell’ambiente e alla riduzione della filiera produttiva. Le buone abitudini alimentari, inoltre, fanno risparmiare.

Come conciliare cibo, salute, spese e ambiente? Mangiare frutta e verdura di stagione, preferire i legumi come alternativa alla carne, per l’apporto di proteine necessario al nostro fabbisogno giornaliero. Per tenere sotto controllo la dieta e i risparmi impariamo a pianificare gli acquisti: comprare solo quello che si vuole consumare riduce i costi, i rifiuti e le tentazioni dei golosi.

Lotta allo spreco: riutilizzare gli avanzi. L’ultimo consiglio comprende in sé tutti quelli sopraindicati: inserire nelle abitudini quotidiane la preparazione dei propri pasti a casa, cucinando ciò che si è scelto e comprato.