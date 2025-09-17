“Alighieri“, cantiere fermo da mesi. Il Comune rompe con l’azienda

Allo stato attuale non c’è più la scuola (che è stata demolita) e non c’è più neanche l’azienda che aveva vinto l’appalto. Il cantiere per la demolizione e ricostruzione della media Dante Alighieri è fermo da mesi e per ora non c’è una data certa per la sua ripartenza. Il Comune di Città di Castello ha attivato infatti la procedura per la risoluzione del contratto di appalto con l’impresa edile a cui Invitalia (agenzia del Ministero) aveva affidato i lavori di demolizione e ricostruzione della Dante, finanziati per oltre 10 milioni di euro dal Pnrr e cofinanziati per circa 1 milione e mezzo di euro dall’ente locale.

Nell’ambito di questa procedura, nel pomeriggio di lunedì 15 settembre si è svolto un incontro a Roma nella sede del Ministero nel corso del quale l’amministrazione comunale ha illustrato la situazione del cantiere che interessa lo storico istituto della città, per il quale Invitalia, oltre a individuare l’azienda affidataria, aveva anche selezionato il progetto di ricostruzione. Ai rappresentanti del Miur il comune ha evidenziato "il profondo disappunto per il comportamento dell’impresa edile incaricata dei lavori" che di fatto si sarebbe resa irreperibile, dimostrandosi "gravemente inadempiente nei confronti degli obblighi contrattuali" tanto da aver reso necessaria l’iniziativa che il comune ha intrapreso a propria tutela.

La procedura di risoluzione contrattuale è stata portata avanti col supporto legale dell’avvocato Lietta Calzoni. Ma quali le tempistiche ora? "La problematica è attualmente all’attenzione del Collegio Consultivo Tecnico (il cui presidente è nominato dal Ministero dei Trasporti). Entro i primi giorni di ottobre l’organo dovrà ottemperare al dovere di esprimere un parere sulla risoluzione contrattuale richiesta dal comune di Città di Castello. In considerazione del fatto che l’intera gestione della progettazione e dell’appalto dei lavori della Dante Alighieri è di competenza di Invitalia, attraverso comunicazioni ufficiali il comune seguirà la vicenda.

L’obiettivo è far sì che vengano adottate tutte le iniziative utili a risolvere la situazione che si è creata, anche per non disperdere l’importante finanziamento ottenuto dall’amministrazione tifernate. Il dirigente scolastico della scuola media Dante Alighieri, Filippo Pettinari è costantemente aggiornato sulle iniziative che sta portando avanti l’amministrazione comunale.

Cristina Crisci