“Alien Guitar Secrets“ Steve Vai in esclusiva all’Auditorium Gazzoli

In esclusiva assoluta Visioninmusca propone una masterclass unica e rara con uno dei più grandi virtuosi della chitarra internazionale, Steve Vai (nella foto). L’appuntamento è stasera alle 20 all’Auditorium Gazzoli di Terni dove studenti di musica e appassionati di questo strumento potranno vivere un’esperienza del tutto particolare, della durata di circa tre ore.

In “Alien Guitar Secrets“ Steve Vai discuterà di teoria musicale, tecnica chitarristica, business musicale e, soprattutto, metodi per scoprire e sbloccare la propria identità musicale personale. L’artista condividerà la sua esperienza di musicista indipendente per ottenere le migliori prestazioni e la giusta mentalità. Suonerà anche alcuni brani selezionati e sarà aperto una sessione di domande e risposte offrendo l’opportunità ad alcuni partecipanti di suonare o interagire personalmente con lui durante la lezione. A un massimo di 100 partecipanti verrà offerta l’opzione “Meet & Greet“ per scattarsi una foto con Steve Vai e farsi fare un autografo. I biglietti si possono acquistare sul circuito Vivaticket.