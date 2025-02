“Alibi Festival“ debutta a San Francesco al Prato . Viaggio tra giallo, mistero e narrativa di inchiesta

Tre giorni di dialoghi, narrazioni e incontri consacrati al mondo del giallo, del mistero e della narrativa di inchiesta. Da venerdì 21 a domenica 23 marzo debutta all’Auditorium San Francesco al Prato “Alibi Festival“, una novità assoluta organizzato da Mea Concerti e Aucma (l’Associazione umbra della canzone e della musica d’autore) in collaborazione con Rai Umbria e il sostegno di Regione e Comune. In arrivo grandi scrittori, giornalisti, registi, sceneggiatori, produttori e professionisti del settore investigativo e giudiziario in un’esperienza immersiva che, attraverso letteratura, cinema e inchieste, invita il pubblico a guardare oltre le apparenze. "Viviamo un’epoca – dicono gli organizzatori – in cui cerchiamo alibi per leggere il nostro passato e presente, trovando conforto in spiegazioni che ci evitano di mettere in discussione le nostre certezze. Alibi Festival nasce con l’intento di superare questi schemi, offrendo uno sguardo sul mondo libero da pregiudizi, dogmi e ipocrisie. I protagonisti guideranno il pubblico nell’indagine delle verità più nascoste, esplorando le molteplici sfaccettature del giallo, della narrativa di inchiesta e della giustizia". Il Festival proporrà panel, dibattiti, incontri esclusivi, presentazioni di libri, proiezioni, incontri con le scuole puntando i riflettori su romanzi, serie tv, documentari. Tra gli ospiti più attesi Giovanni Melillo, procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, il sacerdote antimafia Don Antonio Coluccia, il giornalista Klaus Davi, Tom Thurman che presenterà in anteprima europea il suo documentario “Dark Frames“ dedicato al noir classico americano, l’ex comandante dei Ris di Parma Luciano Garofano; il Premio Strega 2016 Edoardo Albinati con il suo ultimo libro “I figli dell’istante“ e il celebre autore di podcast Pablo Trincia (nella foto). Gli appuntamenti sono a ingresso gratuito, tranne quello con Trincia, prevendite su Ticketitalia.