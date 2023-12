La storia di Alfio: il rogo, due mesi e mezzo di ricovero, poi il lieto fine

Selci Lama (Perugia), 27 dicembre 2023 - Ha trascorso due mesi e mezzo nel letto di un’ospedale a oltre 650 chilometri da casa: per 40 giorni è stato in coma, ha superato la fase critica, si è rialzato, a fine novembre è stato dimesso e, alla vigilia di Natale, ha ricevuto l’abbraccio di parenti e amici felici di averlo rivisto passeggiare per le vie del paese. Quella di Alfio Pieracci, 66 anni di Selci, è la storia a lieto fine che tutti attendevano in queste festività.

Ma torniamo indietro: siamo a metà settembre. Alfio era rimasto seriamente ustionato durante dei lavori domestici vicino alla sua abitazione. Dopo i primi soccorsi, l’uomo viene ricoverato al Policlinico grandi ustionati di Bari: costantemente sedato, i medici – che nei giorni successivi al ricovero lo avevano sottoposto a un delicato intervento chirurgico – restano molto preoccupati anche perché la funzionalità di un polmone è sempre stata a serio rischio, oltre alle ustioni in varie parti del corpo molto dolorose che non permettevano ai sanitari di togliere la sedazione. Insomma, un quadro clinico drammatico che non prometteva nulla di buono fino ad un certo punto.

Alfio Pieracci

Alfio è da sempre molto conosciuto anche in ambito sportivo: attualmente infatti è un prezioso collaboratore della Virtus San Giustino. Un testimone, vicino di casa del Pieracci, quel 15 settembre aveva raccontato che l’uomo stava preparando la griglia per cuocere alcune melanzane quando una perdita con successiva fiammata risultò fatale; i vestiti infatti avevano innescato ulteriori fiamme con conseguenze purtroppo drammatiche. Il 66enne aveva riportato gravissime ustioni in almeno il 40% del corpo (entrambe le mani, braccia, collo e viso) e dall’aeroporto San Francesco d’Assisi di Perugia si era reso necessario un volo dell’Aeronautica militare per il trasferimento del paziente dall’ospedale Santa Maria della Misericordia al Centro grandi ustionati del Policlinico di Bari.

"E’ stata dura – ha detto Alfio Pieracci – ma ora sto meglio, devo riprendere la piena funzionalità degli arti, curare ancora le ustioni, fare fisioterapia e poi davvero potrò ritornare allo stadio a San Giustino. Ringrazio tutti per l’affetto – ha aggiunto commosso – peraltro, tranne nel periodo quando sono stato in coma, ricordo tutto quello che mi è successo, le parole dei medici anche durante il trasferimento prima con l’elicottero, poi con l’aereo da Perugia a Bari. Ho perso 24 chili ma ho già ripreso qualcosa, significa che sono sulla buona strada per lasciare tutta questa brutta vicenda alle spalle".