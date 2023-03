“Alfabeto delle emozioni“, Massini a Spoleto

Un viaggio profondissimo e ironico nel labirinto del nostro sentire e sentirci. Domani alle 20.45 al Teatro Nuovo Menotti la stagione spoletina accoglie “Alfabeto delle emozioni“ di e con Stefano Massini (nella foto), il primo autore italiano ad aver ricevuto il Tony Awards, il Premio Oscar del teatro americano". "Noi siamo quello che proviamo. E raccontarci agli altri significa raccontare le nostre emozioni – dice Massini –. Ma come farlo, in un momento che sembra confondere tutto con tutto, perdendo i confini fra gli stati d’animo?" Si è detto che siamo analfabeti emotivi". E proprio da qui parte l’artista per il suo spettacolo.

In un immaginario alfabeto in cui ogni lettera è un’emozione (P come Paura, F come Felicità M come Malinconia...), Massini trascina il pubblico in un susseguirsi di storie e di esempi irresistibili, con l’obiettivo unico di chiamare per nome quello che muove da dentro. Scorrono visi, ritratti, nomi, situazioni. Ad andare in scena è la forza e la fragilità dell’essere umano, dipinta con l’estro e il divertimento di un appassionato narratore.

Oltre al Tony Awards, Massini si è aggiudicato il Drama League Award 2022 e l’Outer Critics Circle Award 2022. Ha la sua cifra distintiva nel coniugare una spiccata vena letteraria a un forte estro di narratore dal vivo, con affreschi narrativi che emozionano e fanno riflettere, creando cortocircuiti con uno stile unico.