Alessio Foconi, campione d'Europa a squadre di fioretto, ammirazione a Terni

Nuovo trionfo di Alessio Foconi (nella foto) che conquista il titolo di campione d’Europa a squadre di fioretto. L’amministrazione comunale di Terni, la direzione sport, l’assessore allo sport Marco Schenardi plaudono al grande successo dello schermidore Alessio Foconi, salito sul tetto d’Europa. "L’atleta ternano che si allena al Circolo scherma Terni ed è in forza all’Aeronautica Militare – ricorda il Comune – è campione europeo nel fioretto a squadre, titolo conquistato a Cracovia in compagnia di Tommaso Marini, Daniele Garozzo e Filippo Macchi. Siamo fieri di un’atleta che ha vinto una medaglia d’oro di grande valore, che è uno dei fiori all’occhiello del movimento sportivo ternano, con una carriera di assoluto livello che rappresenta una eccellenza e un punto di riferimento per i tanti ragazzi e ragazze che praticano lo sport e lo vivono come dimensione formativa, socializzante e valoriale. Foconi è un punto di riferimento per la sua carriera, per la sua simpatia, per la sua capacità di essere traino".