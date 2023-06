Alessio Campriani, l’umbro di mare Il tifernate eletto ’Velista dell’anno’ Ha attraversato l’Oceano in solitaria

Partito dall’Umbria dove il mare non c’è, Alessio Campriani ha attraversato l’Oceano Atlantico a bordo della ’Cepu Pinky I’, una micro barca costruita a Città di Castello di appena cinque metri, in solitaria, senza motore né assistenza. E ora questo coraggioso velista tifernate, non nuovo a imprese da record, ha vinto il concorso "Velista dell’anno 2023" nella categoria "Passion" indetto dal Giornale della Vela. Così, Alessio ce l’ha fatta: con 2028 voti si è aggiudicato il premio conquistando il pubblico a suon di voti online abbinati a quelli della giuria che lo ha eletto vincitore.

La sua tenacia e l’incredibile storia della traversata atlantica a bordo della Cepu Pinky I lo hanno fatto trionfare nella categoria "Passion" dove era in lizza con altri 15 grandi velisti, tra i quali Giovanni Soldini. Il navigatore ha voluto ringraziare tutti quelli che lo hanno sostenuto, in particolare il suo team tecnico che lo ha seguito per tre anni. Alessio ha attraversato l’Oceano Atlantico con la sua micro barca per un’impresa difficilissima: era partito da Lagos (in Portogallo) il 4 novembre 2022 con l’intenzione di raggiungere Guadalupa, ma a causa di un inconveniente si ferma a Lanzarote nelle Isole Canarie e interrompe momentaneamente il suo viaggio. Dopo quasi 3 mesi, il 27 febbraio scorso, riparte per portare a termine la traversata, ma anche stavolta si trova a dover fare i conti con diversi problemi tecnici quindi dirotta verso le isole di Capo Verde. Il 13 marzo si dirige finalmente verso i Caraibi. Durante il viaggio si trova ad affrontare molte altre avversità: forti raffiche di vento, onde altissime, danni alle vele e alle attrezzature di bordo oltre a problemi fisici causati dalle condizioni di navigazione estreme. Tutto questo però non gli impedisce di proseguire con determinazione verso la meta che raggiunge con successo e grande soddisfazione il 5 aprile. E ora il giusto premio.