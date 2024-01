Alessandro, il ricordo nel 40esimo compleanno

Alessandro Riccetti avrebbe compiuto quarant’anni domani. La famiglia e gli amici lo ricorderanno in una messa che sarà celebrata alle 18, nella chiesta di Santa Maria Regina a Terni. Alessandro è morto a 33 anni: è una delle 29 vittime della valanga che il 18 gennaio del 2017 travolse e inghiottì il Rigopiano-Gran Sasso Resort. Quaranta le persone presenti nell’hotel al momento della tragedia: solo in undici si sono salvati. Riccetti, ternano, lavorava alla reception del resort: era soddisfatto di quel lavoro, un ragazzo felice, che amava la sua famiglia. Il suo corpo, ormai senza vita, venne trovato tra gli ultimi. Il 20 gennaio scorso, nel ricordo del 33enne, sono state consegnate le borse di studio agli allievi meritevoli dell’Istituto superiore classico artistico di Terni. "È sempre emozionante partecipare a questa cerimonia – si legge sulla pagina di Facebook dell’Associazione “Alessandro Riccetti“ –, un ringraziamento particolare va all’ Istituto che porta avanti con impegno questa importante iniziativa e di nuovo a questi ragazzi per la dedizione. Attraverso voi manteniamo vivo il ricordo di Ale proprio in occasione della ricorrenza del 18 gennaio".

E c’è un altro appuntamento per l’associazione in programma proprio nei prossimi giorni: il 26 gennaio al ristorante didattico dell’Istituto “Casagrande“ di Terni si terrà la cena associativa. Sempre nel ricordo di Alessandro, per non dimenticare il suo sorriso.