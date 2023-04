Alessandro Bicorgni è campione cadetti A1 under diciotto

Straordinario risultato per il judo dell’Umbria e di Perugia in particolare. L’atleta perugino Alessandro Bicorgni della società “Poeti del Judo” del Capoluogo si è laureato campione nazionale Fijlkam nella categoria Cadetti A1 (under 18) 66 chili. Al PalaPellicone ad Ostia (Roma) Bicorgni ha sbaragliato tutta la concorrenza, imponendosi davanti a Gabriele Piccolo della Ss Darl Accademia di Torino e a Riccardo Sacchi della Nuova Florida di Roma. Congratulazioni all’atleta perugino sono arrivate anche dal Comune di Perugia.