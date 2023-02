Alessandro Barbero stasera protagonista al teatro Mancinelli

Grande attesa per l’incontro di stasera con lo storico Alessandro Barbero. Il professore terrà una lezione alle 21 al teatro Mancinelli. Inserito nel cartellone della 26esima edizione de “Il Libro Parlante“, la rassegna organizzata dall’associazione “Cantiere Orvieto“ in collaborazione con la libreria Giunti al Punto del Palazzo dei Sette e con il patrocinio del Comune, l’evento sarà aperto da un omaggio musicale a cura delle violiniste Elisa Mannucci e Francesca Del Bianco. L’evento ha fatto registrare il tutto esaurito da molti mesi, ma sarà comunque possibile seguirlo in diretta sulla pagina Facebook di “Cantiere Orvieto“. La conferenza dal titolo “Inventare i libri“ è ispirata dal recente volume con il medesimo titolo, pubblicato nel 2022 da Giunti, e anticipa di una settimana la riapertura della libreria Giunti al Punto del Palazzo dei Sette, attesa per giovedì 23 febbraio, a 101 anni dalla sua fondazione avvenuta nel 1922.