Alessandra D’Egidio presenta “Due meno due“

Al Caffè letterario della Biblioteca Comunale di Terni, domani alle 17 c’è la presentazione del romanzo “Due meno due. Una storia di amicizia e rinascita“ di Alessandra D’Egidio (nella foto), in dialogo con Francesca Olivieri e Francesca Manaresi, con letture a cura di Cecilia Di Giuli. Un’anteprima per il libro, che uscirà il 7 marzo, nelle librerie e negli store online. Tre anni dopo “La vita che mi ha scelto“, la scrittrice torna con una storia che parla di donne, amicizia, relazioni difficili e la possibilità di una seconda vita. Il nuovo romanzo è dedicato alla memoria di Giulia Cecchettin e Giulia Tramontano, "due donne che hanno avuto in comune il nome e un destino crudele" e racconta l’amicizia tra due donne molto diverse che si incontrano la prima volta nella sala d’attesa di un noto chirurgo plastico. Tanti sono i temi affrontati, dalla manipolazione del corpo femminile, al narcisismo maschile, dal non amore, alla amicizia che può salvare una vita.