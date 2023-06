Alessando Campi alla guida di Terni Reti

Alessandro Campi (nella foto) è il nuovo amministratore unico della municipalizzata Terni Reti, che si occupa tra l’altro anche della gestione del nuovo Parco di Cardeto, riaperto poco prima del voto dopo un decennio dalla passata amministrazione. Prende il posto di Stefano Stellati. "A seguito dell’avviso pubblico il sindaco Stefano Bandecchi ha provveduto alla nomina del nuovo amministratore unico di Terni Reti nella persona di Alessandro Campi – fa sapere il Comune –. Campi è senior manager con esperienza maturata nella gestione commerciale, logistica e marketing di società in Italia e all’Estero, dopo una lunga esperienza in Philip Morris International, ricoprendo ruoli sia in Europa che in America come responsabile del mercato Duty Free Internazionale. Dopo aver partecipato al lancio dei prodotti di nuova generazione, oggi è consulente commerciale e marketing per aziende e start up nel campo del travel retail e della commercializzazione di prodotti mass market". Ternano, 55 anni, Campi si era candidato nella lista di Alternativa popolare a sostegno di Stefano Bandecchi ottenendo 92 preferenze, che non gli avevano comunque consentito l’ingresso in Consiglio comunale.