Alemanno sospeso dopo la condanna "Provo amarezza e senso di ingiustizia"

Per il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno è in arrivo la sospensione. Lo prevede la legge Severino per gli amministratori pubblici condannati in primo grado per il reato di abuso d’ufficio. Ed è proprio per questo reato che il tribunale di Spoleto martedì ha condannato a un anno e dieci mesi di reclusione il sindaco della città di San Benedetto, a proposito della vicenda legata alla realizzazione della sede della Pro Loco a Norcia, dopo i danni provocati dal terremoto del 2016. Con il sindaco è stato condannato anche il Presidente della Pro Loco, mentre le altre sei persone coinvolte nel procedimento sono state assolute. Ebbene l’atto di sospensione del sindaco spetta alla Prefettura di Perugia, che starebbe acquisendo il dispositivo di condanna del tribunale di Spoleto. "Mai avrei immaginato di dover subire un tale trattamento", è stato il commento del sindaco Alemanno nel prendere atto della situazione. "Tutto il mio operato in questi lunghi anni post-sisma – ha dichiarato il sindaco all’Ansa – è stato improntato solo ed esclusivamente al bene della mia comunità che amo e rispetto. Mai, ripeto mai, ho agito per perseguire interessi personali. Ogni cittadino che ha avuto direttamente o indirettamente a che fare con la nostra amministrazione sa bene che quanto affermo corrisponde alla pura e semplice verità. Provo un’amarezza infinita – ha spiegato ancora Alemanno –, un senso di ingiustizia che non potrà mai essere ripagato da nessuna assoluzione in qualunque grado di giudizio. Questa norma – ha aggiunto riferendosi alla Severino – infligge un grave vulnus alla democrazia. Presenterò ricorso in Appello, e sono certo di poter dimostrare tutta la mia estraneità ai fatti che mi vengono contestati".Il provvedimento secondo la legge Severino avrebbe durata di 18 mesi, ma a Nrocia a primavera del 2024 sono in programma le elezioni amministrative. La legge non prevede l’incandidabilità e nei comuni sotto i 5mila abitanti è concesso anche il terzo mandato. È chiaro comunque che il legale di Alemanno è pronto a presentare ricorso in Appello alla sentenza di primo grado. Lo stesso sindaco Alemanno inoltre è già stato condannato per un caso analogo a quello della sede della Pro Loco, ovvero per il caso della casa di Ancoarano e in corso c’è anche li procedimento per il Centro Boeri. Intanto però i rappresentati di opposizione a Norcia hanno scritto al Prefetto e al tribunale di Spoleto per accelerare i tempi per l’applicazione della legge Severino. Appena la sospensione diventerà effettiva a prendere il suo posto sarà il vicesindaco Giuliano Boccanera.