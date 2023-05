Alemanno sospeso, bufera I sindaci scendono in piazza "Legge Severino da cambiare"

I sindaci e gli amministratori dell’Umbria scendono in piazza al fianco di Nicola Alemanno, il sindaco di Norcia sospeso per effetto della legge Severino in seguito ad una condanna in primo grado per abuso d’ufficio. L’appuntamento è per giovedì alle 17 a Norcia. L’Anci dell’Umbria definisce "scossi" tutti i sindaci della regione "che, fin dal 2016, hanno seguito con apprensione le vicende di una città completamente distrutta dai gravissimi eventi sismici.

Una comunità, che prima di ricostruirsi ha dovuto affrontare ed evitare lo spettro della deantropizzazione e la conseguente perdita del tessuto economico e sociale che invece, oggi, è sotto gli occhi di tutti, superati i momenti più bui, è in forte ripresa"". L’Anci fa riferimento ad una proposta di legge all’attenzione della Commissione Giustizia della Camera e focalizza il fatto che sia necessaria una "riflessione complessiva sull’esposizione in termini di responsabilità del pubblico ufficiale e dei soggetti comunque esercenti mansioni pubbliche non riguarda, infatti, solo i sindaci. Anci si dice dunque favorevole alla modifica per la soppressione del reato di abuso d’ufficio e della legge Severino. L’obiettivo, per Anci, è rimodulare una definizione puntuale degli obblighi giuridici in capo al sindaco.

Sul tema è intervenuta anche Letizia Michelini, responsabile Statuto e regolamenti del Pd regionale: "Negli ultimi anni sono aumentati a dismisura i compiti che spettano ad un sindaco, in un contesto di riduzione costante di risorse umane e finanziarie, in un quadro normativo complesso e a volte contraddittorio, che impone sempre più di frequente di dover gestire le emergenze, come pandemia, terremoti e alluvioni. Il sindaco – spiega Michelini – è l’unica figura istituzionale, tra tutte le cariche esistenti nel nostro ordinamento, che viene sospesa nel caso di condanna in primo grado. Un eccesso di esposizione e di responsabilità che impone alla politica una revisione del sistema ormai non più rinviabile. L’appello è rivolto a tutte le forze politiche che siedono in parlamento e ad Anci nazionale".