Alcol e minori, a 11 anni già a rischio: "Età d’approccio sempre più bassa"

A soli 11 anni il primo contatto con le sostanze, in particolare con l’alcol. La dipendenza spesso comincia così. "Assistiamo a un notevole abbassamento della fascia di età in cui si registra l’approccio al fenomeno – spiega Martina Nicolasi, psicologa dell’equipe multidisciplinare della Comunità Incontro di Amelia –. A cominciare dagli 11 anni si comincia a fare uso di bevande alcoliche, spesso associate a cannabinoidi. C’è un fenomeno particolarmente sviluppato purtroppo, il ’binge drinking’, ossia bere quanto più possibile in un tempo ristretto. Va in scena nel fine settimana, con effetti ovviamente devastanti".

Perché?

"Lo fanno nella convinzione di facilitare le relazioni sociali. L’effetto in realtà è un altro: c’è netta riduzione della percezione del rischio e le conseguenze dirette sono di fatto comportamenti senza controllo, con un aumento a dismisura degli illeciti commessi. Accogliamo in Comunità anche ragazzi di 15 anni, con un netto aumento di coloro che provengono dagli Istituti penitenziari minorili".

C’è una sottovalutazione della pericolosità dell’alcol?

"E’ più facilmente reperibile rispetto alle droghe e viene maggiormemte accettato a livello sociale, ma la pericolsità è la stessa di altre sostanze. Anzi l’alcol è la sostanza d’elezione con cui ci si approccia alle dipendenze. Constatiamo come l’alcol colpisca i giovanissimi e le fasce più anziane, avendo presa minore sulle fasce intermedie. Il più giovane dei nostri ospiti alle prese con l’alcol ha 15 anni, il più anziano 70. Un altro problema è rappresentato dagli effetti sulla salute di ragazzini tra i 12 e i 14 anni, considerato che l’alcol incide fortemente e negativamente sulle dinamiche dello sviluppo. Purtroppo c’è ancora lassismo, siamo abituati a vedere ragazzini ubriachi e lo consideriamo ’normale’, ma non è così. E’ un fenomeno che spesso non si vuole vedere.

C’è differenza tra maschi e femmine?

Non c’è prevalenza. Per le ragazze si è sviluppato un fenomeno parallelo, la ’drunkoressia’, associato ai disturbi alimentari. Cioè le ragazze non mangiano per compensare le calorie assunte con l’alcol che, a stomaco vuoto, ha effetti anche peggiori.

Come reagire?

"Con la prevenzione. Abbiamo una piattaforma interattiva ’Meet life’ dedicata a giovani tra 12 e 19 anni, nei giorni scorsi al PalaTerni abbiamo incontrato 600 studenti con ’Fai gol, no alla droga’, di recente abbiamo avviato a Terni, in piazza della Pace, il gruppo d’appoggio Rifugio Sole.

Ste.Cin.