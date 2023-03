Alberti, pionera della Moda Scoprì per prima il talento della “divina“ Monica

Pioniera della moda e dell’eleganza sin dagli anni ’60, il suo negozio e il suo gusto sono stati punto di riferimento a Città di Castello e in Altotevere. Ha vestito una giovanissima Monica Bellucci, che sfilò per lei nell’ultima apparizione prima del grande salto a Milano, ma nel suo negozio era di casa anche Alberto Burri. Ieri, in occasione dell’8 marzo, Pina Alberti (al secolo Cesidia Baldesi) che oggi ha 87 anni, ha ricevuto una targa di riconoscimento da parte del Comune. Le foto degli anni ’80 che ritraggono Monica Bellucci nell’atelier in piazza Matteotti intenta a scegliere abiti di alta moda da indossare, Pina, le custodisce gelosamente fra i ricordi più cari. "Quando Monica, ancora molto giovane veniva nella mia boutique era già bellissima. Una volta venne accompagnata dal parrucchiere Piero Montanucci, manifestando il desiderio di indossare abiti particolari per sfilare al teatro comunale nell’ambito della manifestazione, ‘Momento Donna’, condotta da Maria Giovanna Elmi…". Fu così che quella sera Monica incantò tutti: era il 1983, poi spiccò il volo verso la sua lunga e splendida carriera. "Di lei – continua ancora Pina Alberti –, ho un ricordo stupendo perché in ogni occasione dove ho avuto l’onore di incontrarla è sempre stata carina ed affettuosa con me dimostrando gratitudine e senso di appartenenza". Almeno per una volta ha vestito nel suo atelier, assieme alla sorella Tecla, i ‘sogni’ di donne e uomini per quasi quaranta anni, dal ’60 fino al 2001. Tanti i vip suoi clienti (ra gli altri Valeria Ciangottini, Sergio Endrigo, Giulio Bosetti, Carlo Fuscagni, Catherine Spaak), ma anche il maestro Alberto Burri che andava assieme all’amico professor Nemo Sarteanesi. "Burri – racconta – era appassionato di camicie scozzesi a quadri e di quelle prodotte da una nota ‘griffe’ americana: ricordo ancora oggi la sua felicità quando gli regalai una camicia rossa appena arrivata in negozio dagli Usa. Burri come il maestro De Rigù con cui nel 1964 a Città di Castello aprii il mio primo atelier in via Marconi e poi nel 1967 quello in piazza Matteotti, per me sono stati amici straordinari". Se Città di Castello negli anni ‘70, ’80 e ‘90 ha avuto un ben definito ruolo nel commercio lo deve proprio anche alla signora Alberti. Di qui il premio consegnatole dal sindaco alla presenza dei figli Anna Maria e Luigi Alberti, giornalista di lungo corso.

Cristina Crisci