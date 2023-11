"Alberi tagliati in via 24 Maggio. Verifiche su danni e omissioni"

Devono essere compiute verifiche sulla presunta "carenza istruttoria" e omissione nella formulazione del parere vincolante della Soprintendenza dell’Umbria, sui "comportamenti omissivi degli enti coinvolti" e su "eventuali danni erariali conseguenti": il tutto in riferimento alla vicenda dei lavori avviati dal Comune per eliminare le barriere architettoniche in via 24 Maggio. Lo chiedono ufficialmente il Movimento liberi pensatori a difesa della natura, rappresentato dalla naturalista Mara Loreti (nella foto), e l’associazione per la tutela del territorio dell’Appennino, guidata da Gianni Paoletti. Su loro mandato, l’avvocato Antonio Pileggi, docente all’Università Tor Vergata e alla Luiss di Roma, ha inviato in merito una segnalazione-esposto a vari enti, tra cui i Ministeri dell’ambiente, della cultura e dell’interno, alla Regione, alla Corte dei Conti, alla Usl, ai Carabinieri forestali, al Comune, al Commissario agli usi civici, al Prefetto.

Le associazioni ambientaliste, allegando ampia documentazione, contestano "la decisione di abbattere ben 26 su 65 alberi adulti, protetti e in salute", platani e tigli "messi a dimora nel 1929, un vero patrimonio storico, paesaggistico e affettivo", lungo una strada "storica"; sono anche un "bene immobile di oltre 70 anni, soggetto e protetto dal vincolo culturale" come vuole la legge 42 del 2004.