Alberi, ossigeno per il futuro. La Valnerina riparte dal verde

Quanti alberi ci sono in Italia? Secondo il Ministero dell’Agricoltura, circa dodici miliardi: una grande ricchezza da tutelare, soprattutto in una valle ricca di boschi come la nostra. Ecco perché, nella “Casa dei racconti”, centro di ricerca sulle tradizioni orali della Valnerina, celebriamo la Giornata nazionale degli alberi: "È stata istituita oltre un secolo fa", spiega Alfredo Vannoni, maresciallo capo della stazione dei carabinieri forestali di Sant’Anatolia Di Narco, mentre ci accoglie. È una mattina piovosa di fine novembre, ma siamo davvero felici di partecipare all’iniziativa. Togliamo gli impermeabili e sistemiamo gli ombrelli, continuando ad ascoltare: "Gli alberi svolgono funzioni fondamentali. Producono ossigeno, sono alla base del patrimonio paesaggistico. Con le radici prevengono il dissesto idrogeologico e sono una preziosa risorsa economica e turistica per le comunità rurali". Il nostro sguardo si posa sul tavolo dove ci sono alcune piantine di cerro, noce e roverella: tra poco le metteremo a dimora. Il sindaco di Vallo di Nera, Agnese Benedetti, sembra leggerci nel pensiero, mostra alcune schede dove sono raccolti i nomi dialettali delle specie floreali locali. Così il pioppo diventa “l’albucciu”, mentre il corniolo è “il grugnale” e il tiglio viene declinato al femminile. Molte piante sono denominate così perché donano i frutti, donano la vita: "Piantare un albero è qualcosa di enorme, diventerà parte del territorio e delle persone che lo abitano. In piazza c’è un leccio, soprannominato tribunale, perché la gente si ferma a parlare sotto alle sue fronde e spesso emette sentenze", racconta con un sorriso. Ci guardiamo intorno meravigliati, al centro della stanza c’è un armadio con tanti cassetti, custodiscono tesori del passato. Tutto è di legno: giochi antichi, dalla fionda ai fischietti, cesti di vimini, la struttura del “prete”, che veniva usato per riscaldare le case quando non esistevano termosifoni. "Vedete quante cose? – domanda Valentino Scirri, guardia ittica di Legambiente – studiate non solo sui libri: i boschi sono luoghi da riscoprire, trasmettono emozioni e valori senza tempo". Usciamo fuori, verso i giardini pubblici, ora la pioggia concede una tregua. È tempo di occuparci delle piantine: le liberiamo dai vasi, hanno radici piccole, ma cresceranno. I carabinieri forestali hanno già scavato le buche e ci guidano con gesti sapienti. Padre Luis, il parroco della zona, le benedice. Abbiamo capito che la coscienza ecologica parte da qui, allora facciamo una promessa in silenzio: presto verremo a trovarle!