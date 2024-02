Alberi monumentali, l’elenco si allunga

Il Comune di Perugia aggiunge altri alberi monumentali all’elenco già lungo e importante del proprio patrimonio arboreo. Le "nuove" piante sono sparse in varie zone della città: tre si trovano all’interno del parco della Villa del Cardinale dove ci sono due esemplari di Bosso delle Baleari con fusto di diametro variabile tra i 50 e i 56 centimetri e un’altezza di circa 8 metri. Arrivano invece a 28 metri i due fusti di cipressi che hanno una circonferenza tra 146 e 233 centimetri. Poi c’è anche un filare doppio di cipressi con altezze tra 16 e 20 metri e una circonferenza che parte da una minimo di 2,40 entro per arrivare a 4,80. Poco lontano (a Cenerente) è stato invece dichiarato albero monumentale un gelso bianco che ha un tronco che supera i tre metri di circonferenza ed è alto poco più di 4 metri. Restando in zona (Oscano), c’è un leccio alto venti metri e con 473 centimetri di circonferenza. Stesso esemplare nella zona dello stadio Santa Giuliana, con dimensioni un po’ inferiori: altezza di 17,4 metri e base di 3,81. Poi tocca a Collestrada arricchire il patrimonio comunale: nella frazione c’è un cedro del Libano alto 18,2 metri e di circonferenza superiore a cinque (540 centimetri). Presente anche un Cedro dell’Himalaya (22,5 metri per 4,46 di tronco) e un Tiglio americano con un fusto tra i 160 e 240 centimetri e alto fino a 22,2 metri. La catalogazione è prevista da una legge del 2001 che ha istituito un elenco regionale degli alberi che presentano un rilevante e peculiare interesse, in relazione al loro valore culturale, storico, estetico, paesistico, scientifico e monumentale, indipendentemente dalla specie di appartenenza.