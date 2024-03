Alabaster DePlume allo Spazio Cut per Umbria Factory Off Il concerto di Alabaster DePlume, figura poliedrica di Manchester, porta lo spiritual jazz al "Umbria Factory Off". Appuntamento giovedì alle 21 allo Spazio Zut, con un mix di jazz, folk e poesia. La programmazione del Festival prosegue a Foligno con il progetto teatrale "La città invisibile" ispirato a Italo Calvino.