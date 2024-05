Al Volta sbocciano eventi: "Scuola pronta alle sfide"

"La vita che dà barlumi è quella che sola tu scorgi ed è bello credere, in questa occasione, qui davanti al murale che ricorda le nostre stelle... ". Parafrasando Montale, la preside dell’ Itts Volta Fabiana Cruciani con l’evento “Le nostre Stelle“ ha aperto il cartellone delle manifestazioni che caratterizzano il maggio dell’Istituto. Nella giornata nazionale dell’astronomia sono stati ricordati anche Pierluigi e Leonardo, due studenti recentemente scomparsi. E a loro la scuola ha dedicato due murales realizzati dai compagni e dai docenti. Maggio al Volta prosegue con una serie di iniziative che culmineranno con ‘Volta in progress 3’, sabato primo giugno, una festa in cui tutte le anime del Volta, i diversi indirizzi e le molteplici progettualità racconteranno i risultati del proprio lavoro. Si va dal ‘Bilancio di un’esperienza’, incontro conclusivo della formazione dei docenti neoassunti in programma martedì 21 alle 15.30 nell’aula magna del rettorato dell’Università degli studi di Perugia, alla partecipazione all’evento di disseminazione dell’Erasmus, Steam Power, organizzato dall’Università mercoledì 22 a palazzo dei Priori. In questa occasione l’istituto presenterà i risultati del progetto ‘Madzi ndi moyo – L’acqua è vita’, che ha portato alla realizzazione di un pozzo in Malawi. Giovedì 23 si va a Roma, all’Itis ‘Galilei’, per partecipare all’incontro ‘Filiera 4+2, azioni per l’avvio della sperimentazione’, in presenza del ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, venerdì 24 maggio c’è la finale del torneo interno di debate di Educazione civica, mercoledì 29 alle 10 l’Aula Magna del Rettorato ospiterà ‘Kaleidoscope’, evento finale del percorso del TED-Ed club d’istituto. Chiusura in bellezza, venerdì 31, con la cerimonia di consegna dei diplomi.

Silvia Angelici